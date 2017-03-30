Сергей Степашин: "У Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке!"

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин решительно опроверг информацию о двукратном увеличении зарплаты нападающего бело-голубых Кирилла Панченко. Ранее сам футболист заявил, что будет получать не больше, чем по его старому контракту с ЦСКА.

– Как вы знаете, непосредственно в "Динамо" никаких постов я не занимаю, но бросить любимую команду не могу, – сказал Степашин. – Мы создали экспертную группу, куда также входят Газзаев, Толстых, Лещенко. Так что я знаю всю обстановку. Информация, которую распространили сегодня, не соответствует действительности. Кирилл получает ту же зарплату, что и раньше, – да, она немаленькая, чуть больше миллиона. Но это лучший на сегодня бомбардир ФНЛ, лучший он и в "Динамо".

Панченко также на связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, тот не выпускает Кирилла из поля зрения. Контракт, который подписали, нацелен на премьер-лигу – и за голы в высшем дивизионе предусмотрены увеличенные бонусы. Вот куда мы заглянули. Я вообще уверен, что у футболиста должна быть небольшая базовая зарплата, но серьезные призовые и бонусы.

– Получается, снова возвращаемся к теме потолка зарплат.

– До сих пор не понимаю, почему, когда я входил в исполком РФС, моя инициатива по введению такого ограничения не была поддержана. Зарплаты, которые есть сегодня, никак не соответствуют качеству футболистов. Этими огромными деньгами мы развалили трансферный и футбольный рынки.

Я вхожу в совет директоров РЖД и могу высказать это мнение: то, что делается вокруг Алексея Миранчука его агентами, не лезет ни в какие ворота. Парню дурят голову! Не хочу, чтобы появился новый Саша Кокорин. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"Известия": "Динамо" вдвое увеличило зарплату Панченко //

Кирилл Панченко: "Удвоенная зарплата в "Динамо"? Это ложь"