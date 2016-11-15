Руководство Приморского края обсудит финансовые проблемы "Луча-Энергии"

По данным "СЭ", в среду или четверг должна состояться встреча руководителей "Луча-Энергии" и руководства Приморского края, на которой будет обсуждаться финансовое состояние клуба. Напомним, что "Луч-Энергия" должен футболистам зарплату за 2,5 месяца и все премиальные за этот и прошлый год. В нынешнем сезоне после 22 туров первенства России команда занимает 10-е место в турнирной таблице, на ее счету 29 очков.