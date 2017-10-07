"Ротор-Волгоград" на своем поле проиграл "Олимпийцу"

"Олимпиец" обыграл "Ротор-Волгоград" в матче 17-го тура ФНЛ - 2:1. Победный гол забил Анатолий Нежелев на 76-й минуте встречи. "Тамбов" и "Динамо" из Санкт-Петербурга сыграли вничью - 1:1.

Чемпионат России

ФНЛ

17-й тур

"Ротор-Волгоград" (Волгоград) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 1:2 (0:1)

Голы: Морозов, 26 (0:1). Нежелев, 64 (0:2). Бирюков, 76 (1:2).

"Ротор-Волгоград" (Волгоград): Кобзев, Киреев, Ионов, Пискунов, Колычев, Концедалов, Романенко, Замалиев, Султонов (Николаев, 71), Борзых (Крутов, 53), Вотинов (Бирюков, 63).

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Анисимов, Морозов, Ганиев, Хрипков, Маляров, Нежелев (Абрамов, 79), Ламбарский (Карпухин, 81), Горбунов, Аюпов, Щербак (Гогберашвили, 46), Сорочкин (Беляков, 46).

Предупреждения: Сорочкин, 12. Замалиев, 21. Хрипков, 57. Аюпов, 90+3.

Судья: Панин.

07 октября. Волгоград. Стадион "Зенит".

"Тамбов" (Тамбов) - "Динамо СПб" (Санкт-Петербург) - 1:1 (1:1)

Голы: Мурнин, 2 (1:0). Юрганов, 21 (1:1).

"Тамбов" (Тамбов): Вавилин, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Дутов, Мурнин (Рыжков, 63), Шевчук (Чернышов, 58), Игнатович (Часовских, 62), Кашчелан, Скворцов (Кухарчук, 85).

"Динамо СПб" (Санкт-Петербург): Генералов, Бычков, Пасько, Юрганов (Козлов, 46), Рогов (Киреенко, 70), Песегов, Соловьев (Житников, 74), Цвейба, Кулишев, Коротаев (Маркосов, 83), Барсов.

Предупреждения: Коротаев, 14. Рыбин, 27. Овсиенко, 42. Чернышов, 76.

Судья: Мешков.

07 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".