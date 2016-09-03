21:47 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Роман Орещук: "ЦСКА не может забрать Панченко зимой, а у "Динамо" есть опция выкупа игрока"

0
0
0

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук подтвердил, что клуб имеет опцию выкупа нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА по завершении срока аренды. В текущем сезоне 26-летний форвард лидирует в списке бомбардиров ФНЛ, забив девять мячей.

"Пишу для всех и один раз. Панченко в аренде до конца сезона. Зимой его ЦСКА не может забрать. Плюс есть опция выкупа. Все будет зависеть от "Динамо" и самого Кирилла. Спасибо", – написал на своей странице в твиттере Орещук.

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ