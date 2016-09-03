Роман Орещук: "ЦСКА не может забрать Панченко зимой, а у "Динамо" есть опция выкупа игрока"

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук подтвердил, что клуб имеет опцию выкупа нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА по завершении срока аренды. В текущем сезоне 26-летний форвард лидирует в списке бомбардиров ФНЛ, забив девять мячей.

"Пишу для всех и один раз. Панченко в аренде до конца сезона. Зимой его ЦСКА не может забрать. Плюс есть опция выкупа. Все будет зависеть от "Динамо" и самого Кирилла. Спасибо", – написал на своей странице в твиттере Орещук.

Пишу для всех и один раз. Панченко в аренде до конца сезона. Зимой его ЦСКА не может забрать. – Орещук Роман (@papanin02) 3 сентября 2016 г.