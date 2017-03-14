13:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

РФС приостановил рассмотрение дела между "Динамо" и М'Вила из-за обращения клуба в CAS

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Палата по разрешению споров РФС приостановила рассмотрение дела о споре московского "Динамо" и бывшего игрока команды Янна М'Вила в связи с обращением "Динамо" в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на официальном сайте РФС.

"В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров приостановить производство по заявлению футболиста-профессионала М'Вила Я.Д. о применении санкций в отношении АО "ФК "Динамо-Москва" за неисполнение решения Палаты от 18 октября 2016 года до окончания рассмотрения Спортивным арбитражным судом г. Лозанна жалобы АО "ФК "Динамо-Москва" на решение Палаты от 18 октября 2016 года", – говорится в решении.

В середине октября минувшего года РФС обязал московский клуб выплатить компенсацию французу. В 2015 году хавбек договорился о переходе в столичный клуб, но трансфер не был оформлен. В итоге игрок проводил в "Динамо" только тренировки на протяжении полугода.

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Материалы REN-TV

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