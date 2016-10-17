Представители "Динамо" и "Факела" вызваны на заседание КДК РФС

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет пригласил на свое заседание представителей "Динамо" и воронежского "Факела" для рассмотрения инцидента с беспорядками, произошедшими на трибунах во время матча ФНЛ между двумя клубами. Встреча была остановлена на 58-й минуте из-за беспорядков на трибунах и спустя примерно 10 минут возобновлена. Сотрудники ОМОНа смогли восстановить порядок, а сектор с фанатами "Динамо" был оцеплен. Полиция задержала девять человек, участвовавших в беспорядках. Заседание КДК РФС состоится в среду 19 октября.

– По матчу "Динамо" и "Факела" мы рассмотрим произошедшие на стадионе беспорядки, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Мы вызвали на заседание представителей клубов, руководителей служб безопасности клубов и делегата матча. Кроме того, нами были запрошены записи камер видеонаблюдения.