Питерское "Динамо" возмущено работой Левникова в игре с "Зенитом-2" и подаст жалобу в РФС

Питерское "Динамо" выразило недовольство работой судейской бригады Кирилла Левникова в матче ФНЛ против "Зенита-2" (3:3). Клуб готовит обращение в Департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой дать оценку судейским решениям в поединке.

На своем youtube-канале "Динамо" опубликовало подборку спорных эпизодов встречи.

"Вместо пенальти при счете 2:2 на 80-й минуте в ворота "Зенита-2" был назначен пенальти на 85 минуте в наши ворота. Цена ошибки - два очка (спасибо Кулишеву, что не три) и место в зоне "стыков", - говорится в претензии клуба.