Павел Гусев: "Финансовые проблемы есть у всех клубов ФНЛ"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев отметил, что у есть проблемы с финансированием, как и "Луч-Энергии". Сейчас клуб из Владивостока проходит процедуру банкротства.

– Финансовые проблемы "Луч-Энергии"? Думаю, что они есть у всех в ФНЛ, - приводит пресс-служба лиги слова Гусева. - Исключение – Красноярск, Самара, Оренбург, Тамбов и Калининград. А так у "Факела" все, как у всех. Отмечу, что наш президент клуба делает все, чтобы ситуацию улучшить.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с"Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба.