Панченко стал лучшим бомбардиром ФНЛ, на 1 гол обойдя Мамтова

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром ФНЛ в сезоне-2016/17. В 34 матчах он отличился 24 раза. Бело-голубые арендовали форварда у ЦСКА летом 2016 года, а в марте выкупили его и заключили полноценный контракт.

Всего на один мяч отстал от Панченко Хасан Мамтов из "Тюмени". На его счету 23 мяча в 37 играх. Отметим, что 12 из них он провел с пенальти, в то время как Панченко отличился с 11-метровой отметки только один раз.

"Динамо" выиграло первенство России в ФНЛ и вернулось в премьер-лигу после годичного отсутствия. "Тюмень" заняла девятое место.