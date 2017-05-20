 Панченко стал лучшим бомбардиром ФНЛ, на 1 гол обойдя Мамтова. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:09 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Панченко стал лучшим бомбардиром ФНЛ, на 1 гол обойдя Мамтова

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Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром ФНЛ в сезоне-2016/17. В 34 матчах он отличился 24 раза. Бело-голубые арендовали форварда у ЦСКА летом 2016 года, а в марте выкупили его и заключили полноценный контракт. 

Всего на один мяч отстал от Панченко Хасан Мамтов из "Тюмени". На его счету 23 мяча в 37 играх. Отметим, что 12 из них он провел с пенальти, в то время как Панченко отличился с 11-метровой отметки только один раз.

"Динамо" выиграло первенство России в ФНЛ и вернулось в премьер-лигу после годичного отсутствия. "Тюмень" заняла девятое место.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

А кто такой Мамтов? Он в Премьер лиге играл?

20:54

Duckhunter68

Браво, Кирюха! Молодец!!! Стань теперь лучшим бомбардиром РФПЛ!

20:51