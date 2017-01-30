16:37 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Панченко покинул сбор "Динамо"

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Кирилл ПАНЧЕНКО.В феврале Панченко может перейти из "Динамо" в "Локо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко покинул сбор команды в Турции, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что причиной стали семейные обстоятельства. 

Игрок пропустит товарищескую встречу с "Тоболом", а присоединится к "Динамо" только на следующем сборе. 27-летний форвард, права на котрого принадлежат ЦСКА, провел в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и забил 15 голов.

Ранее появлялась информация, что Панченко может перейти в "Локо". Как сообщал "СЭ", до первого февраля "Динамо" должно определиться, выкупать ли его или нет. Цена вопроса – около 1,7 миллиона евро. Выкупив Панченко у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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janpolnikolaich

Что за бодяга ? ЦСКА сам штоль не в силах его в Локомотиву продать втридорога ?!

17:35

merzavcik82

Папа на чай пригласил в Локомотив?

16:58

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