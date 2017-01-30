Панченко покинул сбор "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко покинул сбор команды в Турции, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что причиной стали семейные обстоятельства.

Игрок пропустит товарищескую встречу с "Тоболом", а присоединится к "Динамо" только на следующем сборе. 27-летний форвард, права на котрого принадлежат ЦСКА, провел в этом сезоне 21 матч в ФНЛ и забил 15 голов.

Ранее появлялась информация, что Панченко может перейти в "Локо". Как сообщал "СЭ", до первого февраля "Динамо" должно определиться, выкупать ли его или нет. Цена вопроса – около 1,7 миллиона евро. Выкупив Панченко у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам.