На матче "Крылья Советов" – "Кубань" ожидается более 40 тысяч зрителей

На матче 37-го тура ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Кубанью" на новом стадионе "Самара Арена" организаторы ожидают более 40 тысяч зрителей. Как сообщается на официальном сайте хозяев поля, такое количество болельщиков станет рекордом посещаемости.

Это второй тестовый матч на поле в преддверии чемпионата мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет пять матчей группового этапа турнира и одну игру 1/8 финала.

"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 79 очков за два тура до конца чемпионата. "Кубань" расположилась на девятой строчке, набрав 48 очков. Лидер – "Оренбург" (83).

Начало матча "Кралья Советов" - "Кубань" в 16.00 по московскому времени.

Турнирная таблица ФНЛ