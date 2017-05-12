Люк Уилкшир: "День матча с "Шинником" будет для меня невероятно эмоциональным"

Защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир обратился к болельщикам команды, призвав их поддержать клуб. Для Уилкшира предстоящий 14 мая матч с "Шинником" станет последним домашним в составе "Динамо". Летом у него контракт истечет.

– В воскресенье для меня будет невероятно эмоциональный день. Все знают, как я люблю "Динамо", как люблю болельщиков клуба, – цитирует официальный сайт "Динамо" Уилкшира. – Я всегда буду желать бело-голубым только побед во всех матчах и турнирах, но сам в последний раз выйду на поле в футболке "Динамо" на домашнем матче. Наша команда в этом сезоне отлично сделала свое дело, досрочно обеспечив себе золотые медали. После окончания матча с "Шинником" будет вручен чемпионский кубок. Кроме того, знаю, что запланировано чествование ветеранов "Динамо" по случаю 45-летия участия в финале Кубка обладателей Кубков. Хотелось бы, чтобы как можно больше болельщиков разделили радость с командой и ветеранами. Ну, а я надеюсь услышать еще раз скандирование "Люк! Люк! Люк!" заполненных трибун. Увидимся на стадионе!