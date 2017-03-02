"Луч-Энергия" не обращался к руководству "Арены Химки" по поводу проведения матча с "Динамо"

Генеральный директор "Арены Химки" Александр Зайцев отметил, что "Луч-Энергия" не обращался с просьбой провести матч 26-го тура первенства России с "Динамо" на стадионе в Химках. Он отметил, что никаких сложностей для проведения встречи нет. Напомним, что ранее капитан владивостокцев Алексей Ребко рассказал "СЭ", что местный стадион "Динамо" не готов к проведению матча, так как на нем не включен подогрев поля.

- Было ли обращение со стороны "Луча-Энергии" провести матч с "Динамо" 12 марта на вашем стадионе?

- Нет, представители клуба из Владивостока не обращались к нам.

- Если запрос поступит, готовы будете предоставить арену?

- Никаких сложностей для проведения матча нет. (Сергей АСТАХОВ)