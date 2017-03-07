Кубок ФНЛ посмотрело миллион человек

Глава РФС Виталий Мутко положительно оценил проведение Кубка ФНЛ, который проходил с 11 по 24 февраля на четырех стадионах трех кипрских городов – Ларнаки, Ахны и Лимасола, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам руководителя, данный турнир посмотрел миллион человек.

Напомним, победителем Кубка в этом сезоне стал "Факел", который в финале обыграл "Чертаново" (1:0).

- Как вы оцените такой турнир, как Кубок ФНЛ? Насколько он перспективен? - вопрос Мутко.

- Очень хороший! Мне нравится! Миллион человек его посмотрело в сети.