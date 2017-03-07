14:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Кубок ФНЛ посмотрело миллион человек

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Глава РФС Виталий Мутко положительно оценил проведение Кубка ФНЛ, который проходил с 11 по 24 февраля на четырех стадионах трех кипрских городов – Ларнаки, Ахны и Лимасола, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам руководителя, данный турнир посмотрел миллион человек.

Напомним, победителем Кубка в этом сезоне стал "Факел", который в финале обыграл "Чертаново" (1:0).

- Как вы оцените такой турнир, как Кубок ФНЛ? Насколько он перспективен? - вопрос Мутко.

- Очень хороший! Мне нравится! Миллион человек его посмотрело в сети.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

А почему не "МИЛЬЯРД"??? Не той "блеваде" поручили считать "смотрящих-смотревших"! И сколько среди них было "Ер-членов"????

14:33

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