"Кубань" обыграла "Тюмень", "Химки" оказались сильнее "Балтики"

В матче 32-го тура ФНЛ "Кубань" переиграла "Тюмень" – 3:1. В параллельной встрече "Химки" в концовке встречи вырвали победу у "Балтики" (1:0), а "Факел" с минимальным счетом одолел "Шинник".

Первенство России

ФНЛ

32-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Тюмень" – 3:1 (2:0)

Голы: Маляров, 12 (1:0). Гогниев, 45 (2:0). Мамтов, 47 (2:1). Гай, 69 (3:1).

"Кубань": Дюпин, Бендзь, Марков (Лобкарев, 53), Бугаев (Гапон, 76), Байрыев, Маляров, Алейник, Гай, Якуба (Коновалов, 77), Обухов (Щадин, 81), Гогниев.

"Тюмень": Смирнов, Шакуро (Чуканов, 46), Маслов, Ахмедов, Лешонок (Шабаев, 55), Кленкин, Теленков (Пустозеров, 72), Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Мамтов.

Предупреждения: Лобкарев, 65. Маляров, 83.

Удаление: Ахмедов, 52.

Судья: Панин (Дмитров).

17 апреля. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Химки" – "Балтика" (Калининград) – 1:0 (0:0)

Гол: Кузьмичев, 81.

"Химки": Исупов, Заика, Чернышов, Малания (Мостовой, 58), Лапин, Шумских, Чатович (Горячев, 87), Казаев, Тюнин, Нильсен (Петрусев, 60), Кузьмичев (Широков, 90+2).

"Балтика": Фролов, Концедалов, Крючков, Каленкович, Тимошин, Скопинцев, Причиненко, Суханов (Родионов, 67), Цимбал (Шешуков, 85), Абдул Гафар (Елисеев, 87), Сердюк (Подбельцев, 61).

Предупреждения: Суханов, 8. Каленкович, 19. Сердюк, 58. Лапин, 71.

Удаление: Каленкович, 74.

Судья: Анопа (Благовещенск).

17 апреля. Химки. Стадион "Родина".

"Факел" (Воронеж) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (0:0)

Гол: Шахов, 57.

Нереализованный пенальти: Бирюков, 59 (вратарь)

"Факел": Кобзев, Тихий, Осипенко, Багаев, Курилов, Шахов, Каюмов (Соловьев, 88), Свежов (Лукьянов, 80), Трошечкин, Касьян, Бирюков (Болов, 77).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Ятченко, Никитинский (Ндри, 80), Гоцук, Царикаев, Цховребов, Дзахов (Митасов, 66), Земсков (Султонов, 64), Нетфуллин (Лаук, 88), Низамутдинов.

Предупреждения: Чистяков, 12. Яшин, 26. Цховребов, 42. Трошечкин, 52. Митасов, 69. Бирюков, 72. Никитинский, 74. Курилов, 80.

Удаления: Чистяков (Шинник), 38 (грубая игра). Трошечкин (Факел), 84 (симуляция).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

17 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".