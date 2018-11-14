"Краснодар-2" и "Тюмень" сыграли вничью, "Чертаново" победило "Нижний Новгород"

"Краснодар-2" и "Тюмень" сыграли вничью в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (0:0). Клуб из Краснодара набрал 36 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице, команда из Тюмени с 23 баллами занимает 16 строчку.

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Тюмень" - 0:0

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Парадин (Сергеев, 29), Голубев, Таранов, Татаев, Ивашин (Бочко, 80), Григорян (Текучев, 84), Уткин, Мацукатов (Онугха, 57), Сулейманов, Игнатьев.

"Тюмень": Бучнев, Столяренко, Васиев, Козлов, Рябокобыленко, Леонтьев, Коронов (Глухов, 58), Чудин, Парняков, Карпов, Вотинов.

Предупреждения: Рябокобыленко, 56. Вотинов, 60. Глухов, 64.

Судья: Васильев (Ижевск).

14 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Чертаново" обыграло "Нижний Новгород" (3:1). Дублем отметился нападающий Антон Зиньковский.

"Чертаново" (Москва) - "Нижний Новгород" - 3:1 (0:0)

Голы: Зиньковский, 46 (1:0). Глушенков, 53 (2:0). Абрамов, 61 (2:1). Зиньковский, 79 - с пенальти (3:1).

Нереализованный пенальти: Игнатович, 17 (вратарь)

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Тюменцев, Ежов (Радостев, 90+5), Горшков, Глушенков (Цыпченко, 86), Витюгов, Сарвели, Зиньковский (Канищев, 90).

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Бочаров (Сергеев, 68), Абрамов, Морозов, Семейкин, Игнатович, Фомин (Нежелев, 86), Сапета, Симанов (Аюпов, 57), Делькин (Скворцов, 62).

Предупреждения: Сапета, 12. Паршиков, 14. Ломаев, 18. Абрамов, 51. Сарвели, 54. Семейкин, 77.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

14 ноября. Домодедово. Стадион "Авангард".

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