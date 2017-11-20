23:45 20 ноября | Футбол — ФНЛ

Концедалов проткнул легкое и сломал ребро во время матча

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Спортивный директор "Авангарда" Антон Воронцов рассказал о том, что защитник Алексей Концедалов проткнул легкое и сломал ребро в матче чемпионата ФНЛ с "Балтикой" (0:1). Футболист был заменен на 5-й минуте встречи.

- Столкновение произошло с голкипером Александром Саутиным, Концедалов ломает ребро и протыкает легкое, - цитирует "Р-Спорт" Воронцова. - На карете скорой помощи доставлен в больницу Калининграда, где была сделана сразу операция. Все нормально, просто не решились доставлять самолетом в Курск. Восстанавливается. По срокам может сказать только доктор.

 
 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171120/1128945962.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Сибиряк.1974.СМ

Сильно... Здоровья, тебе, парень!

23:57 20 ноября