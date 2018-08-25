Игорь Пикущак: "Сыгранность – фактор очень весомый"

Главный тренер "Краснодара-2" Игорь Пикущак в интервью "СЭ" отметил, что команда не думает о лидерстве в ФНЛ, а просто выходит играть в каждом матче на победу. Также он добавил, что для него главное - обкатывать молодежь.

– Мало кто верил, что "Краснодар-2", только-только вышедший в ФНЛ, сразу взлетит на первое место. Для вас это тоже сюрприз?

– Сюрприз, не сюрприз… Я не мыслю такими категориями. Да, лидируем, выдали хороший отрезок, но никто не обольщается. ФНЛ – тяжелейший турнир, много мужской борьбы. А средний возраст нашей команды, составленной из воспитанников академии, – 19 лет. Мы двигаемся вперед, не обращая внимания на место в таблице. В каждом матче выходим играть на победу. Пока получается.

– За счет чего?

– Сыгранность – фактор очень весомый. Плюс огромное желание ребят. Они мотивированы. Здорово обучены технически. У них колоссальный потенциал. Матчи в ФНЛ должны помочь им сделать качественный скачок на новый уровень.

– Именно такую задачу поставило перед вами руководство?

– Да. Нужно обкатывать молодежь, плавно подводить ее к основному составу. Ну и, конечно, удержаться в ФНЛ. Сейчас не буду говорить про первые места, тем более по регламенту выход в премьер-лигу нам все равно не светит. Но в десятке с таким подбором исполнителей быть обязаны. (Александр КРУЖКОВ)

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