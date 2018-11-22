Игорь Ледяхов: "Игроки "Балтики" начали получать выплаты по долгам"

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов в преддверии матча 24-го тура ФНЛ с "Сочи" отметил, что команда начала получать долги по зарплатам, и это позитивно сказывается на климате внутри команды.

– Выплаты по долгам в команде начались. Со скрипом, но они идут, – сказал Ледяхов. – Атмосфера в команде, безусловно, становится лучше, мотивация растет. В "Балтике" абсолютно всех не устраивает то место, которое сейчас занимает клуб в таблице. Будем работать, чтобы это положение исправить.

Ранее, напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что администрация региона выделит "Балтике" дополнительные 167 миллионов рублей.

После 23-х туров "Балтика" занимает 16-е место в чемпионате ФНЛ. (Андрей Сизякин)