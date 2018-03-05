Игорь Лебеденко: "Возвращение на систему "весна-осень"? В этом нет смысла"

Нападающий "Факела" Игорь Лебеденко считает, что нет смысла возвращается к прежней схеме проведения чемпионата России "весна-осень". Также форвард отметил, что ему тяжело было играть на морозном воздухе.

В понедельник "Факел" на выезде сыграл вничью со "Спартаком-2". Эта встреча стала дебютной для 34-летнего Лебеденко в новой команде.

– Как оценю свой дебют? Нормально, ведь не проиграли, – сказал Лебеденко. – Сейчас нам каждое очко в копилку. Сама игра была равная, но один момент у "Спартака" был убойный, проще было попасть, чем нет. Единственное – непросто было выступать на холодном воздухе, потому что тренируемся в манеже. Начали уверенно, но потом физически "подсели".

– Не боялись получить травму при таком морозе на искусственном газоне?

– Нет, мы же тоже тренируемся на синтетике. Просто на морозе тяжело.

– Как вообще относитесь к играм в такой мороз? Считаете, что нужно их отменять или переносить?

– Да нет, мы всегда играли так, с климатом же ничего не сделаешь.

– Андрей Канчельскис предложил снова вернутся к схеме "весна-осень".

– А какая разница? Что при новой, что при старой схеме мы начинали играть к 8 марта. Единственное – чемпионат завершали в ноябре, а не в декабре. Так что в этом нет смысла.

В воскресенье бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" предложил вернуться к схеме "весна-осень". (Павел ГУРЕВИЧ)