Игорь Лебеденко: "В "Факел" не Месси приехал, давайте без ажиотажа"

Полузащитник "Факела" Игорь Лебеденко заявил, что по-прежнему получает удовольствие от футбола и готов выкладываться. Кроме того, новичок воронежского клуба считает, что его переход не должен вызвать в городе большой ажиотаж.

– Доигрывать можно во дворе вечером, зная, что скоро мама позовет тебя на ужин. А что касается профессиональной карьеры – я как в 18 лет пробегал за матч 10-12 км, столько же пробегаю и сейчас. Если бы я пробегал пять-шесть километров, можно было бы сказать, что я доигрываю. И я по-прежнему наслаждаюсь игрой, – цитирует РИА "Воронеж" Лебеденко. – Игроки, которые говорят, что футбол для них – всего лишь работа, лукавят. Для футболиста нет большего кайфа, чем игра. В Англии люди играют через два дня на третий – вот где умеют кайфовать. Я знаю футболиста, который семь лет завязывает. Каждый раз говорит, что нынешний сезон – последний. Жаловался, но играл хорошо.

Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне как-то сказал: "Знаете, а я вас себе в FIFA купил". Ну, посмеялись. Так что давайте без ажиотажа. В "Факел" все же не Месси приехал.