Игорь Ефремов: "Ситуация с "Лучом-Энергией" взрывоопасная"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов подтвердил сложность ситуации, связанной с задержкой выплаты заработной платы игрокам "Луча-Энергии"​. По словам функционера, у людей, ранее занимавшихся финансированием клуба, есть желание сохранить команду.

– Ситуация очень взрывоопасная, – приводит ТАСС слова Ефремова. – Я во Владивостоке находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате. Я специально задержался на один день, потому что предварительно решался вопрос о встрече с руководителем региона Владимиром Миклушевским, хотя я понимал, что сейчас выборы в Думу. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась.

Что касается клуба в целом, там есть люди, которые раньше его финансировали. Я с ними общался, и у них есть большое желание сохранить команду, но все решения будут приниматься первым лицом уже после дня выборов. Сейчас я предпринимаю некоторые усилия, чтобы быть с ним на связи и понять, какие там перспективы в ближайшие день-два, потому что руководитель клуба тоже ждет решения и не понимает, что ему делать.

