"Химки" уступили "Спартаку-2", "Зенит-2" проиграл "Авангарду"

В матчах шестого тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Химки" дома уступили "Спартаку-2" (1:3) "Зенит-2" - "Авангарду" (1:2), а "Шинник" и "Ротор" завершили матч вничью (0:0).

ОЛИМП-Первенство ФНЛ

6-й тур

"Химки" - "Спартак-2" (Москва) - 1:3 (1:3)

Голы: Гапонов, 20 (0:1). Белоус, 30 (1:1). Руденко, 33 (1:2). Пантелеев, 45+1 (1:3).

"Химки": Кавлинов, Филин (Смирнов, 64), Мильдзихов, Димидко, Данилкин, Корян, Яковлев, Нетфуллин (Моргунов, 64), Белоус (Петрусев, 46), Алиев, Портнягин (Болов, 69).

"Спартак-2": Терешкин, Лихачев, Маслов, Воропаев (Тюнин, 46. Миронов, 85), Гапонов, Пантелеев, Полубояринов, Еременко (Бакаев, 46), Игнатов (Рудковский, 65), Нимели, Руденко.

Предупреждения: Воропаев, 7. Тюнин, 59. Пантелеев, 71. Яковлев, 74. Мильдзихов, 81.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

12 августа. Химки. Стадион "Арена Химки".

"Шинник" (Ярославль) - "Ротор" (Волгоград) - 0:0

"Шинник": Антипин, Первушин, Стешин, Покидышев, Цховребов, Самойлов (Шайморданов, 46), Нарылков (Камилов, 63), Кожемякин, Самодин, Гелоян (Деобальд, 81), Низамутдинов (Булия, 74).

"Ротор": Фильцов, Васильев, Бугаев, Эдиев, Пискунов, Друзин, Попов (Лобкарев, 67), Якуба (Абдулавов, 77), Воробьев, Мязин, Коротаев (Завезен, 84).

Предупреждения: Эдиев, 26. Друзин, 40. Якуба, 43. Пискунов, 65. Лобкарев, 77. Гелоян, 80. Фильцов, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

12 августа. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Курск) - 1:2 (0:2)

Голы: Молчан, 6 - в свои ворота (0:1). Касьян, 35 (0:2). Мусаев, 62 (1:2).

"Зенит-2": Гойло, Сергеев, Байрамов (Пенчиков, 60), Синяк (Плетнев, 81), Молчан (Иванов, 46), Бугриев, Казаков (Тарасов, 46), Мусаев, Бачинский, Воробьев, Макеев.

"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Бурнаш (Войнов, 66), Багаев, Стеклов, Коробов, Акбашев (Кубышкин, 90+1), Земсков, Альшин (Федчук, 78), Касьян (Руденко, 84).

Предупреждения: Сергеев, 34. Бачинский, 59. Коробов, 60. Гойло, 69. Макеев, 90.

Судья: Сафьян (Москва).

12 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".