Геннадий Крапивка: "Будем проводить реорганизацию "Кубани", чтобы сохранить клуб"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб ждет реорганизация.
– В СМИ появилась информация, что "Кубань" направила футболистам и кредиторам уведомление о реорганизации. Это так?
– Да, это правда.
– С чем связана реорганизация?
– С тем, чтобы сохранить клуб. Для этого нужно пройти процедуру реорганизации.
– Вы действительно предлагаете кредиторам возмещать убытки в судебном порядке?
– Нет. Это неверная информация. Будем рассчитываться по-хорошему, как и положено. Мы законопослушные граждане. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)