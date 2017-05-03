Геннадий Крапивка: "Будем проводить реорганизацию "Кубани", чтобы сохранить клуб"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что клуб ждет реорганизация.

– В СМИ появилась информация, что "Кубань" направила футболистам и кредиторам уведомление о реорганизации. Это так?

– Да, это правда.

– С чем связана реорганизация?

– С тем, чтобы сохранить клуб. Для этого нужно пройти процедуру реорганизации.

– Вы действительно предлагаете кредиторам возмещать убытки в судебном порядке?

– Нет. Это неверная информация. Будем рассчитываться по-хорошему, как и положено. Мы законопослушные граждане. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)