Гендиректор "Тосно" – о появлении новых спонсоров: "Разговоров много – конкретики нет"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко опроверг данные о том, что клуб из Ленинградской области уже нашел новые источники финансирования.

– У меня сейчас нет никакой информации, – заметил Матюшенко. – То, что в последнее время говорят про спонсоров – не знаю, откуда это берется. Разговоров на эту тему много, но никакой конкретики нет. Мы занимаемся поиском, но ни положительного, ни отрицательного ответа дать пока не могу. Сейчас ждем переаттестацию 30 мая, но и по этому вопросу ясности нет. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Напомним, в это воскресенье СМИ распространили информацию о том, что обладатель Кубка России-2017/18, покинувший РФПЛ, заняв 15-е место, нашел источники финансирования на следующий сезон и сможет получить лицензию для выступления в ФНЛ условно.