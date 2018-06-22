Гендир Общероссийского профсоюза футболистов: "Волгарь" обманывает игроков"

Руководство астраханского "Волгаря" обманывает своих футболистов, эта ситуация вызывает тревогу, и в данный момент большой вопрос - будет ли клуб играть даже в ПФЛ. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

В сезоне-2017/18 "Волгарь" занял десятое место в первенстве ФНЛ. В мае стало известно, что астраханский клуб не стал подавать апелляцию на неполучение лицензии РФС и не сможет сыграть в ФНЛ в следующем сезоне. Руководитель клуба Денис Саблин 23 мая сообщил, что в следующем сезоне "Волгарь", исходя из финансовых возможностей, выступит в первенстве ПФЛ.

- Руководство астраханского "Волгаря" обманывает своих футболистов, - цитирует "РИА Новости" Зотова. - Эта ситуация вызывает тревогу. В данный момент большой вопрос - будет ли клуб играть даже в ПФЛ, а в получении лицензии для участия в ФНЛ ему уже отказали. Обман же состоит в том, что зимой игрокам обещали, что по окончании сезона их отпустят в другие клубы без каких-либо компенсаций. Футболисты на это согласились, некоторые пошли на сокращение зарплат, но доиграли чемпионат в "Волгаре".

Теперь же, когда игроки, имеющие предложения от других клубов, хотят уйти, руководство "Волгаря" словно забыло о своих обещаниях. За футболистов требуют компенсации. Очень обидно, что в те дни, когда сборная России удачно выступает на чемпионате мира, происходят такие истории. К сожалению, они тоже часть российского футбола. Хочется надеяться, что компромисс между футболистами и руководством "Волгаря" все-таки будет найден.

Спортивный директор "Волгаря" Олег Целовальников при этом заявил, что клуб никого не обманывает и выполняет все обещания, данные футболистам, в полном объеме.