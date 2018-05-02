"Факел" уступил "Томи", "Балтика" и "Шинник" сыграли вничью

"Факел" на своем поле в матче 36-го тура ФНЛ проиграл "Томи" (0:1). В другой встрече тура "Балтика" и "Шинник" голов не забили.

Первенство России

ФНЛ

36-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Томь" (Томск) – 0:1 (0:0)

Гол: Кухарчук, 61.

"Факел": Федоров, Мустафин (Арустамян, 68), Осипенко, Семенов, Хайманов, Молодцов, Кузьмин, Амбарцумян (Сердюк, 84), Мануковский, Алхазов (Рекиш, 73), Лебеденко.

"Томь": Мелихов, Зуйков, Микуцкис, Иванов, Пульич, Пугин (Деобальд, 63), Кухарчук (Кудряшов, 80), Померко, Казаев, Саная (Макурин, 75), Абдулавов (Кузьмичев, 82).

Предупреждения: Осипенко, 26. Пугин, 47. Абдулавов, 48. Рекиш, 90+1.

Судья: Федотов (Москва).

2 мая. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Балтика" (Калининград) – "Шинник" (Ярославль) – 0:0

"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов, Шахов, Каленкович, Торбинский (Свежов, 55), Григорьев, Шешуков (А.Джалилов, 79), Голышев (Шевчук, 63), Себаи, Касьян.

"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Самойлов, Земсков (Безлихотнов, 76), Камилов (Кагермазов, 88), Шайморданов (Дроздов, 88), Нарылков, Щадин, Булия.

Предупреждения: Шешуков, 32. Щадин, 35. Нарылков, 38. Свежов, 72.

Судья: Сухой (Люберцы).

2 мая. Калининград. Стадион "Балтика".