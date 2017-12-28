Евгений Калешин: "Якуба и Коновалов были бы конкурентоспособны в серии А"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин, прошедший в декабре стажировку в "Сампдории", отметил, что часовая беседа с главным тренером итальянского клуба Марко Джампаоло оказалась очень полезна. Он также подчеркнул, что в краснодарской команде есть игроки, способные закрепиться в чемпионате Италии.

– Несмотря на плотный график, Марко Джампаоло нашел время для почти часовой беседы, – цитирует пресс-служба "Кубани" Калешина. – У нас получился открытый разговор, мистер Джампаоло сразу сказал: "Задавай любые вопросы, расскажу все, что знаю". Несмотря на то, что у "Сампдории" немного другое построение игры, нежели у нас, они так же настроены на игру в атаку, поэтому общение для меня было очень полезным, дало большую пищу для размышлений. Примечательно, что Марко знаком с "Кубанью" как командой, выступавшей в еврокубках, и даже поинтересовался, кто бы из наших игроков в перспективе мог бы усилить его клуб.

– Кто же, если не секрет?

– Думаю, наши молодые полузащитники Денис Якуба и Игорь Коновалов вполне могли бы быть конкурентоспособны в той же серии А. При этом эти парни очень нужны самой "Кубани", и мы очень рассчитываем, что они продолжат приносить пользу команде, в которой прошло их становление как спортсменов.