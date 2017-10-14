"Енисей" вырвал победу у "Волгаря" на 90-й минуте

"Енисей" победил "Волгарь" в матче 18-го тура первенства России в ФНЛ. Победный мяч красноярцы провели на 90-й минуте и сохранили первое место с 6-очковым отрывом от "Крыльев Советов".

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2 (0:0)

Голы: Григорьев, 48 (1:0). Кутьин, 67 (1:1). Комков, 90 (1:2).

"Волгарь": Терновский, Григорьев, Калинин, Кирисов, Плиев, Акбашев (Шалаев, 68), Болонин, Бочков, Газзаев (Дышеков, 64), Кабутов, Бабырь.

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Рожков (Комков, 46), Кичин, Сердеров (Малоян, 57), Исаев, Иванов, Фатуллаев, Харитонов (Кутьин, 56), Козлов (Ломакин, 83).

Предупреждения: Рожков, 34. Бабырь, 72. Козлов, 76. Кабутов, 83.

Судья: Шадыханов (Москва).