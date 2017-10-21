"Енисей" разгромил "Шинник" в заключительном матче 1-го круга ФНЛ

"Енисей" разгромил "Шинник" в матче 19-го тура первенства России в ФНЛ. Красноярцы завершили круг на первом месте с двумя поражениями и двумя ничьими. "Шинник" занимает пятую строчку.

Первенство России

ФНЛ

19-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Шинник" (Ярославль) - 4:1 (2:0)

Голы: Кутьин, 13 (1:0). Козлов, 39 (2:0). Булия, 57 (2:1). Ломакин, 67 (3:1). Кутьин, 89 (4:1).

"Енисей": Филиппов, Рожков, Васильев, Чичерин, Фатуллаев, Иванов (Харитонов, 78), Камеш, Исаев (Новиков, 80), Комков (Сердеров, 76), Кутьин, Козлов (Ломакин, 60).

"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Нарылков (Лях, 72), Щадин, Дроздов, Самойлов, Низамутдинов, Булия, Безлихотнов.

Судья: Турбин (Дмитров).