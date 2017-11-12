"Енисей" прервал безвыигрышную серию из трех матчей, обыграв "Тамбов"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Енисей" дома переиграл "Тамбов" со счетом 2:0. Дубль оформил Владимир Камеш. Красноярцы смогли прервать безвыигрышную серию из трех матчей в ФНЛ.

Напомним, что 30 июля 2017 года тамбовчане разгромили в родных стенах "Енисей" - 5:0.

В параллельной игре "Олимпиец" на последних минутах вырвал победу у "Волгаря" - 2:1.

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23-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Тамбов" - 2:0 (1:0)

Голы: Камеш, 22 (1:0). Камеш, 68 (2:0).

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Кичин, Новиков, Фатуллаев, Харитонов (Исаев, 68), Сердеров (Комков, 58), Иванов (Кутьин, 83), Камеш, Семакин, Козлов (Малоян, 77).

"Тамбов": Смирнов, Горбатюк, Быстров, Шляков, Рыбин (Шевчук, 41), Овсиенко, Кашчелан, Мурнин (Гультяев, 77), Чернышов (Скворцов, 70), Трусевич, Часовских (Михалев, 82).

Предупреждения: Овсиенко, 27. Кашчелан, 29. Часовских, 39. Иванов, 53. Мурнин, 62.

Удаления: Кашчелан (Тамбов), 45+1. Овсиенко (Тамбов), 80.

Судья: Куликов (Саранск).

12 ноября. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".

"Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:1 (0:1)

Голы: Газзаев, 36 (0:1). Горбунов, 58 (1:1). Гогберашвили, 89 (2:1).

"Олимпиец": Анисимов, Хайруллов, Хрипков (Аюпов, 46), Морозов, Филин, Маляров, Абрамов (Гогберашвили, 65), Каретник (Ламбарский, 46), Нежелев, Горбунов, Сорочкин (Беляков, 74).

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Климов, Григорьев, Калинин, Акбашев, Бабаев (Бочков, 60), Кабутов, Шалаев (Сутормин, 60), Газзаев (Бабырь, 69), Веркашанский (Машуков, 79).

Предупреждения: Кабутов, 57. Нежелев, 57. Морозов, 62.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

12 ноября. Дзержинск. Стадион "Химик".

Турнирная таблица ФНЛ