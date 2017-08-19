"Енисей" обыграл "Зенит-2" и вышел в лидеры ФНЛ

"Енисей" на своем поле нанес поражение "Зениту-2" в матче 9-го тура ФНЛ – 2:1. Команда Дмитрия Аленичева набрала 21 очко и вышла на первое место в турнирной таблице.

В другом матче тура "Сибирь" и "Олимпиец" разошлись миром - 1:1.

Чемпионат России

ФНЛ

9-й тур

"Сибирь" (Новосибирск) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0)

Голы: Магаль, 37 (1:0). Хайруллов, 88 (1:1).

"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Мищенко, Аравин, Плопа, Цховребов, Магаль, Азаров (Дудолев, 79), Андреев (Макаренко, 65), Чеботару, Галыш, Беляев.

"Олимпиец" (Нижний Новгород): Анисимов, Хайруллов, Морозов (Абрамов, 55), Хрипков, Щербак (Нежелев, 58), Гогберашвили (Ганиев, 70), Фомин, Аюпов, Горбунов, Манзон (Беляков, 61), Карпухин.

Предупреждения: Галыш, 10. Манзон, 43. Аравин, 86.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

19 августа. Новосибирск. Стадион "Спартак".

"Енисей" (Красноярск) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:1)

Голы: Козлов, 21 (1:0). Андреев, 42 (1:1). Камеш, 77 (2:1).

"Енисей" (Красноярск): Филиппов, Тен, Мильдзихов (Сердеров, 66), Кичин, Рожков, Гарбуз, Стеклов, Иванов, Камеш, Кутьин (Исаев, 57), Козлов (Руднев, 90).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Бабурин, Пенчиков, Зуев, Круговой, Рукас, Андреев, Камышев, Молло, Сиротов (Капленко, 71), Зырянов (Прудников, 82), Еловских (Лесовой, 84).

Предупреждения: Сиротов, 70. Бабурин, 76. Зуев, 90+1.

Судья: Анопа (Благовещенск).

19 августа. Красноярск. Стадион "Манеж Футбол-Арена Енисей".