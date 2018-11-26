Ефремов переизбран президентом ФНЛ

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги. Как информирует пресс-служба организации, в связи с обращением ряда клубов лиги, были проведены досрочные выборы президента лиги.

Руководители клубов единогласно переизбрали на этот пост действующего руководителя ФНЛ Игоря Ефремова со сроком полномочий четыре года.

Сообщается, что выборы прошли в соответствии с уставом ФНЛ и Избирательным регламентом Российского футбольного союза в присутствии представителей последнего – советника президента РФС по правовым вопросам Дениса Рогачева и главы ДСИ РФС Александра Егорова.