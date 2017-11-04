Дубль Юсупова принес "Тюмени" волевую победу над "Зенитом-2"

"Тюмень" в матче 21-го тура ФНЛ в гостях победила "Зенит-2" со счетом 2:1. Дубль (включая победный гол) оформил нападающий Артем Юсупов. У питерцев единственный мяч на счету Андрея Панюкова.

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ФНЛ

21-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" (Тюмень) - 1:2 (1:0)

Голы: Панюков, 27 - с пенальти (1:0). Юсупов, 59 (1:1). Юсупов, 68 (1:2).

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Круговой, Пенчиков, Сиротов, Горулев, Андреев (Некрасов, 65), Соловейчик (Прудников, 73), Панюков (С.А.Иванов, 88), Еловских (Плетнев, 33).

"Тюмень": Обухов, Маслов (Богатырев, 46), Гузь, Рябокобыленко, Павленко, Саламатов (Пустозеров, 90), Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов (Д.И.Иванов, 90+1), Юсупов (Глухов, 84).

Предупреждение: Горулев, 76.

Судья: Борисов (Самара).

4 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".