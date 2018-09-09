Директор "Чертаново" – о драке в матче с "Тамбовом": "Наши футболисты проявили хладнокровие и сдержанность"

Директор "Чертаново" Николай Ларин – о драке игроков его команды с футболистами "Тамбова", которая произошла в игре 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:2).

Причиной конфликта между стал грубый фол нападающего хозяев Сенина Себаи на защитнике гостей Дмитрие Редьковиче. В результате потасовки двое тамбовчан – Себаи и полузащитник Валерий Чуперка были удалены с поля, трое чертановцев – защитники Александр Солдатенков и Владимир Бартасевич, а также хавбек Наиль Умяров получили желтые карточки.

– Не готов рассуждать о действиях тамбовчан, могу лишь сказать, что доволен нашими футболистами. В этой непростой ситуации они, несмотря на юный возраст, проявили себя хладнокровно и сдержанно, – сказал Ларин.

После 10 туров "Чертаново" с 16 очками занимает 8 строчку в ОЛИМП-ФНЛ. Напомним, что сезон 2018/19 – дебютный для команды во втором по силе дивизионе страны. (Иван Торопцев)

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