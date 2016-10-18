"Динамо" пообещало наказать виновных в беспорядках в Воронеже

"Динамо" на своем официальном сайте выступило с заявлением по поводу беспорядков на матче 17-го тура ФНЛ с "Факелом". В частности руководство осудило фанатов, причастных к дракам, и пообещало наказать их.

Приводим заявление полнполносью:

15 октября 2016 г. в г. Воронеж состоялся матч "Факел" – "Динамо", в котором хозяева поля одержали победу. Однако атмосфера на стадионе была омрачена поведением группы лиц, которые устроили драку, беспорядок и нанесли ущерб стадиону.



ФК "Динамо-Москва" глубоко сожалеет о случившемся. Наш клуб – руководство, административный и технический персонал, игроки и тренеры – последовательно и категорически выступает против любого рода вражды и дискриминации по социальному, расовому, национальному, религиозному или языковому признаку. В основе политики, реализуемой ФК "Динамо-Москва", всегда было, есть и будет стремление остановить насилие и дискриминацию в спорте в целом, и в футболе в частности. Уверены, что вокруг нашего клуба и на стадионе собираются люди, для которых главным является ИГРА. Мы заявляем, что любой форме насилия и дискриминации не место на стадионе. Единственно возможная форма противостояния команд – это честная спортивная борьба, основанная на взаимоуважении.



Приносим извинения за действия наших болельщиков. Заверяем, что виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. Будут приняты все меры для того, чтобы подобное на трибунах стадионов не повторилось.



ФК "Динамо-Москва" призывает болельщиков команды к единству в борьбе с проявлениями хулиганства и агрессии. Мы убеждены, что абсолютное большинство болельщиков не только преданы клубу и искренне любят футбол, но и осознают, что такие негативные явления на трибунах недопустимы. Динамовцы всячески поддерживают все инициативы, которые направлены против проявлений насилия в спорте, и призывают всех своих болельщиков руководствоваться этими принципами!

Погром в Воронеже: как это было