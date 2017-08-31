Денис Ткачук навестил тяжело больного мальчика

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Ткачук навестил шестилетнего болельщика Кирилла Макина, страдающего серьезной болезнью, сообщает официальный сайт клуба. У мальчика сложное генетическое заболевание иммунной системы - хроническая гранулематозная болезнь, первичный иммунодефицит.

Хавбек пообщался с Кириллом, вручил ему подарки от клуба, после чего поиграл с ним в футбол на площадке, а также внес личные средства на лечение мальчика.

– Футбол – это просто игра. Не думаю, что ее можно сравнивать со здоровьем, ведь это самое важное, что только может быть в жизни, особенно когда это касается здоровья ребенка, – подчеркнул Ткачук. – Нужно всегда бороться за свою жизнь и здоровье, как бы ни было трудно и тяжело. Я искренне желаю Кириллу здоровья. Даже не могу представить, насколько ему тяжело, но он с честью выходит из сложившейся ситуации.