Денис Черышев готов сыграть у отца в Олимп-ФНЛ

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что готов сыграть за "Нижний Новгород", который возглавляет его отец Дмитрий Черышев. Черышев-старший принял клуб Олимп-ФНЛ летом 2018 года.
- Ваш отец тренирует клуб в Нижнем Новгороде. Если понадобится ваша помощь, сыграете?
- (смеется) Ну, если понадобится, то сыграю, конечно.
Денис Черышев всю карьеру на данный момент провел в Испании. Начал выступления хавбек в составе "Реала", уходил в аренду в "Севилью", "Вильярреал" и "Валенсию", в 2016 году подписал профессиональный контракт с "Вильярреалом", а в "Валенсию" вернулся на правах аренды этим летом.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=hRLj95tsLaU&feature=youtu.be
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