Делькин отправился в аренду в "Тамбов"

Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин проведет вторую половину сезона на правах аренды в "Тамбове", сообщает официальный сайт клуба. Форвард стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, забив 16 голов в 29 матчах ФНЛ, а в нынешнем отметился только одним голом в 14 играх премьер-лиги.

Также оренбуржцы подтвердили подписание контракта со словенским полузащитником Денисом Поповичем, перешедшим из "Вислы".