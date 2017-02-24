21:46 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Делькин отправился в аренду в "Тамбов"

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Нападающий "Оренбурга" Артем Делькин проведет вторую половину сезона на правах аренды в "Тамбове", сообщает официальный сайт клуба. Форвард стал лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, забив 16 голов в 29 матчах ФНЛ, а в нынешнем отметился только одним голом в 14 играх премьер-лиги. 

Также оренбуржцы подтвердили подписание контракта со словенским полузащитником Денисом Поповичем, перешедшим из "Вислы".

Дополнительная информация

http://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/transfernye-novosti2.html

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Материалы REN-TV

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