"Авангард" перед финалом Кубка России проиграл "Оренбургу"

"Оренбург" в матче 37-го тура чемпионата России обыграл на выезде курский "Авангард" - 2:0. По голу в этой встрече забили Вадим Афонин и Хасан Мамтов.

Команда из Оренбурга набрала 83 очка и оторвалась от третьего "Енисея" на 6 пунктов. Лидеры пока не обеспечили себе место в РФПЛ, так как могут пропустить вперед "Крылья Советов" и красноярцев, которым уступают по личным встречам.

"Авангард" следующий матч проведет 9 мая. В финале Кубка России в Волгограде команда встретится с "Тосно".

Чемпионат России

ФНЛ

37-й тур

"Авангард" (Курск) - "Оренбург" - 0:2 (0:0)

Голы: Афонин, 86 (0:1). Мамтов, 87 (0:2).

"Авангард": Кобзев, Гоцук, Никитин, Багаев, А.Войнов, Акбашев, Д.Войнов (Синяев, 62), Митасов (Альшин, 73), Кубышкин (Нетфуллин, 46), Болов, Федчук (Шогенов, 56).

"Оренбург": Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Удалый, Чиркин, Сутормин (Мамтов, 72), Парняков, Ефремов (Бреев, 79), Афонин, Делькин (Попов, 88).

Предупреждения: Митасов, 70. Ойеволе, 70. Чиркин, 71.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

5 мая. Курск. Стадион "Трудовые резервы".