"Авангард" обыграл "Тюмень" и догнал "Спартак-2"

"Авангард" победил "Тюмень" в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ. Куряне сохранили четвертое место в таблице, отставая от идущего вторым "Тамбова" на 1 очко, а от "Спартака-2" - по дополнительным показателям.

В другой встрече "Армавир" одолел на выезде "Химки".

Первенство России

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Авангард" (Курск) - "Тюмень" - 2:0 (1:0)

Голы: Земсков, 27 (1:0). Акбашев, 69 (2:0).

"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин, Дашаев, Гоцук, Батютин (Федчук, 55), Акбашев, Земсков (Касьян, 71), Стеклов, Трошечкин, Альшин (Синяев, 83).

"Тюмень": Бучнев (Обухов, 47), Васиев (Хайманов, 88), Столяренко, Коваленко, Козлов, Рябокобыленко, Леонтьев, Теленков, Чудин, Парняков, Малоян (Карпов, 58).

Предупреждения: Батютин, 14. Гоцук, 65. Обухов, 65. Козлов, 68. Трошечкин, 75.

Судья: Сухой (Люберцы).

23 сентября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Химки" - "Армавир" - 2:3 (1:1)

Голы: Синявский, 7 (0:1). Белоус, 19 (1:1). Мичуренков, 76 (1:2). Каюмов, 83 (1:3). Петрусев, 86 - с пенальти (2:3).

"Химки": Исупов, Данилкин (Козлов, 81), Филин, Смирнов, Димидко, Корян (Петрусев, 76), Мостовой, Нетфуллин (Яковлев, 79), Рязанцев (Моргунов, 87), Белоус, Алиев.

"Армавир": Руденок, Соловьев, Мирошниченко, Гаджибеков, Лусикян, Безлихотнов (Поляков, 65), Падерин (Каюмов, 75. Кутин, 90), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский (Мичуренков, 63).

Предупреждения: Филин, 9. Мирошниченко, 45. Гаджибеков, 54. Димидко, 56. Романенко, 78. Поляков, 90+1. Кутин, 90+1. Мостовой, 90+1.

Удаление: Романенко, 88.

Судья: Федотов (Москва).

23 сентября. Химки. Стадион "Арена Химки".