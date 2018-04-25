Аркадий Дворкович: "Есть планы по созданию футбольной команды в Сочи"

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович рассказал, что в Сочи может появиться новый футбольный клуб. При этом он выразил надежду, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, соберутся с силами и выйдут в РФПЛ.

– На ряде стадионов часть мест будет демонтирована, – сказал Дворкович. – Также надеемся, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, поднатужатся и выйдут в высший дивизион. "Крылья Советов" близки к возвращению в премьер-лигу. "Балтика" борется за право сыграть в стыковых матчах. Надеюсь, через год и "Мордовия" подтянется. В Сочи есть планы по созданию команды. Мои коллеги работают над этим вопросом.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. (Павел ГУРЕВИЧ)