Андрей Тихонов: "Психологическое состояние игроков "Крыльев" было не лучшее"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 12-го тура ФНЛ против "Тамбова" (1:0) отметил, что игра его подопечным сегодня не удалась. Специалист подчеркнул, что в каких-то моментах соперник был лучше.
– Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат. Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. "Тамбов" в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а "Тамбов", наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче.
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Platinum1991
Пенальти не было! Арбитр ГРУБО ошибся! Игрок Тамбова пытался в подкате выбить мяч, но неудачно. В подкате игрок стелится на газоне и в некоторых случах опирается руками на газон. Игрок лёг на газон и двумя руками опирался на газон и пытался уже лёжа, ногами выбить мяч у игрока Крыльев Чочиева! Лёжа играть НЕЛЬЗЯ и арбитру надо было останавливать игру, но арбитр этого не сделал. А Чочиев сумел отскочивший мяч отпасовать на Корниленко, но мяч направил точно в руки игроку Тамбова с метра. Игрок Тамбова, к тому времени, не успел встать, лежал на траве и опирался на двумя руками в газон - физически и естественно он НЕ МОГ убрать руки. Он на них опирался, а не играл руками. Руки были в естественном положении и игрок Тамбова ими НЕ ДВИГАЛ, он ими опирался на газон. Игрок стал двигать руками только тогда, когда арбитр СВИСНУЛ и остановил игру! Арбитр ошибся в этом случае и НЕПРАВОМЕРНО назначил пеналь в ворота Тамбова! Такие пенали в Европе НЕ СТАВЯТ!!!
21:26