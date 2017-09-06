Андрей Тихонов: "Психологическое состояние игроков "Крыльев" было не лучшее"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 12-го тура ФНЛ против "Тамбова" (1:0) отметил, что игра его подопечным сегодня не удалась. Специалист подчеркнул, что в каких-то моментах соперник был лучше.

– Футбол – это голы. Мы провели очень тяжелый матч в Оренбурге, в котором не должны были проигрывать, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Психологическое состояние футболистов было не лучшее. Мы пытались их восстановить. Игроки боялись за результат. Мы попали в психологическую яму. Игра нам сегодня не удалась. "Тамбов" в каких-то моментах был лучше, свежее. В прошлом матче мы пропустили гол на 85-й минуте, а "Тамбов", наоборот, забил на 88-й. Психологически после такого гостям было готовиться легче.