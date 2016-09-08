Андрей Талалаев стал главным тренером "Тамбова"

Российский специалист Андрей Талалаев возглавил клуб ФНЛ "Тамбов". С марта 2014 по июнь 2016 года Талалаев возглавлял нижегородскую "Волгу". 22 августа клуб объявил об уходе с поста наставника команды Валерия Есипова. Исполняющим обязанности рулевого тамбовчан был местный специалист Александр Малин. "Тамбов" после 11 туров первенства ФНЛ занимает 17-е место.

Андрей Талалаев - новый главный тренер #фктамбов. Все подробности в течение дня на нашем сайте #фктамбоввфнл Фото опубликовано ПФК "Тамбов" (@pfctambov) Сен 8 2016 в 4:05 PDT