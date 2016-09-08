Российский специалист Андрей Талалаев возглавил клуб ФНЛ "Тамбов". С марта 2014 по июнь 2016 года Талалаев возглавлял нижегородскую "Волгу". 22 августа клуб объявил об уходе с поста наставника команды Валерия Есипова. Исполняющим обязанности рулевого тамбовчан был местный специалист Александр Малин. "Тамбов" после 11 туров первенства ФНЛ занимает 17-е место.
честный человечишко
Ой, а как же Юран?..
17:18
Platinum1991
АНДРЕЙ ТАЛАЛАЕВ СТАЛ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ "ТАМБОВА" с чем мы его РАДУШНО поздравляем! Желаем Андрею больших футбольных тренерских успехов у руля Тамбова! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! А нашим командам, в том числе и Тамбову, есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Отработка ударов чего стоит и их НАДО отрабатывать и уметь обращаться с мячом на ТЫ! Тут надо соизмерять силу и точность удара, а не лупить, с ДУРУ, по местным воробьям! Расчёт и хладнокровие тоже отрабатывается на тренировке! Всего и не перечислишь... Для тренера Талалаева это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества ФК Тамбова, а НАГРАДА, за футбольные ТРУДЫ, не заставит себя ДОЛГО ждать, и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Тамбов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
16:49