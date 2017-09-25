Андрей Талалаев: "Двигательная активность "Тамбова" в кубковой игре с "Арсеналом" была под Лигу чемпионов"

Главный тренер "ТамбоШевчукава" Андрей Талалаев после матча 15-го тура ФНЛ против "Волгаря" (3:1) отметил влияние на победу команды генерального директора клуба Георгия Ярцева. Специалист подчеркнул, что "Тамбов" отдал много сил в матче 1/16 финала Кубка России против "Арсенала" (1:0).

– Очень тяжело нам далась победа в кубковом матче над "Арсеналом", – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Насколько тяжело – мы увидели сегодня во втором тайме. Мы анализировали цифры – двигательная активность была под Лигу чемпионов. Поэтому понимали, что сегодня будет непросто с молодой, бегущей, организованной командой. По-другому с командами Юрия Фарзуновича и не бывает, у него все время есть заготовки под каждого соперника. Поэтому мы пошли на перестановки, и меня очень радует, что команда становится абсолютно управляемой. Скажем, сегодня я увидел того Шевчука, которого видел в начале сезона. Очень рад за Олега Чернышова, который своей свежестью "оживил" фланг, реализовал свой момент. В общем, в команде сейчас не девять-одиннадцать человек, как прошлой осенью, а появляется уже возможность для ротации.

Что касается установки на игру, мы понимали, что во втором тайме будет очень тяжело. Поэтому делали больший акцент на первый тайм, и ребята большие молодцы. Георгий Александрович, как всегда, внес свою победную лепту. Пообщался с нами по поводу "стандартов". Мы кое-что отработали перед игрой и вот сегодня с углового забили гол. Куда мы без Ярцева!

Хотел бы еще раз поблагодарить ребят за предельную самоотдачу. Младен Кашчелан кто там у нас? "Тасманский дьявол"? Мы планировали его сегодня заменить, но случилась вынужденная замена Чернышова плюс обратная замена Рыжкова в интересах команды. Но хочу отметить, что сейчас у нас выходящие на замену футболисты серьезно активизируют игру. Каждый приносит изменения, которые позволяют нивелировать сильные стороны соперника и усилить нашу игру.