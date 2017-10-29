Александр Точилин: "На результат матча "Динамо" - "Зенит-2" повлияли третьи силы"

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин остался недоволен работой арбитров в матче 20-го тура ФНЛ против "Зенита-2" (3:3). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым.

- Результат закономерен. Единственное - первый тайм мы полностью провалили, - сказал Точилин на пресс-конференции. - В перерыве пришлось в несвойственной манере нецензурно выражаться. Пришлось команду встряхнуть. Начали исправлять огрехи. Но, к сожалению, есть третьи силы, которые повлияли на результат.

- Под "третьей силой" вы имеете в виду судейство?

- Решения арбитра кардинально повлияли на исход игры. Если ты являешься арбитром премьер-лиги, ты не имеешь права допускать такие ошибки. Есть определенный уровень, ниже которого нельзя опускаться.