07:54 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Александр Малин: "Тамбов" во втором тайме с "Динамо" создавал больше, но побед без голов не бывает"

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Главный тренер "Тамбова" Александр Малин после матча 11-го тура ФНЛ с "Динамо" (1:2) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист выразил сожаление по поводу реализации во втором тайме.

– Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые пришли на стадион, за поддержку, – подчеркнул Малин. – Гостям тоже надо сказать спасибо за то, что показали, как надо болеть. Приятно, когда в нашем городе собирается полный стадион. Приятно играть, и эта поддержка чувствуется.

Начали очень осторожно, но потом растерялись – "Динамо" к нам приезжает не каждую неделю – и пропустили быстрый гол. Еще были у соперника подходы. Первые минут 20-25 мы провалили. Хорошо, что забили гол в раздевалку – ребята почувствовали уверенность. Во втором тайме больше владели мячом, больше создавали моментов. Но победы без голов не бывает.

Дополнительная информация

http://fc-tambov.ru/content/news/1596-Press-konferencija-glavnyh-trenerov.html

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