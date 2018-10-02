Александр Егоров – о религиозном скандале в "Томи": "Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем!"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров жестко ответил игроку "Томи" Дмитрию Тихому, который раскритиковал арбитра Игоря Низовцева. Тот перед игрой Олимп-ФНЛ заставил футболиста снять узловые четки.

– Могу этому мальчику, который говорит такие вещи сказать одно: "Господи вразуми его! Он не ведает, что творит", – сказал Егоров. – Это можно расценить, как разжигание религиозной вражды. Тренер на поле может демонов призывать себе в помощь, игрок призывает Афонских монахов. Если такое продолжится, мы быстренько осиновый кол найдем!

ФИФА неоднократно давала рекомендации, какой бы мы религии не придерживались, на поле мы играем в футбол. Судья поступил абсолютно верно.

На ближайший тур я хочу приехать в Томск, чтобы поговорить с руководством и игроком. Такие заявления просто нельзя делать. (Андрей Михайлов)