Сергей Нарубин: "Готовились к основному составу "Ростова"

Вратарь "Динамо" Сергей Нарубин после победы в матче Кубка России над "Ростовом" (4:0) заявил, что тяжело найти мотивацию, когда выходишь на второй тайм, ведя в три мяча.

– Насколько вы ожидали, что соперник привезет на игру даже не второй, а третий состав?

– Слухи об этом ходили, но мы до последнего дня готовились к основному составу соперника, так как не были на сто процентов в этом уверены, что приедет другой, но допускали такую мысль. Изначально тренер нам сказал, что второй и третий состав "Ростова" исповедуют такую же игру, как и основа. Поэтому для нас ничего не менялось. Но мы готовились к основному составу и просматривали игры основы ростовчан.

– Во втором тайме насколько сложно "Динамо" был мотивировать себя, потому что, по сути, все было решено, тем более, что у соперника в атаке практически ничего не получалось?

– В любой встрече неважно, против кого ты играешь, когда ведешь 3:0 после перерыва, тяжело найти мотивацию. Но это опасно, потому что расслабляет команду, и могут быть непредвиденные, даже детские ошибки в обороне. Я говорю, исходя из своего опыта. На ноль проще сыграть, когда ведешь 1:0 или 2:0, чем с более крупным счетом. С другой стороны, мотивацию всегда можно найти. Когда игра дается – можно забить голы, пополнить свой бомбардирский счет, порадовать зрителей. Чем не мотивация?

– Удивлены, что сегодня пришло так много народу на трибуны?

– Приятно было видеть столько болельщиков, несмотря на не самое удобное время начала матча в будний день. Но это преданные поклонники "Динамо". Возможно, люди отменили важные дела, чтобы посетить матч, поэтому нам приятно было их видеть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)