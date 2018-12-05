"При Кононове заметны улучшения". В матче со "Спартаком" Владимир Ильин прервал голевое молчание

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России со "Спартаком" (1:1), отметил, что ему важно было забить после отрезка без голов в два месяца. Ответная игра запланирована на 24 февраля.

- Вы не забивали больше двух месяцев. Насколько важно было отличиться сегодня, чтобы вновь почувствовать уверенность, потому что для форварда это большой отрезок?

- Важно было забить, поэтому я очень доволен этим голом. Он получился полупобедным, потому что все-таки мы остались в плюсе после этой ничьей. Еще приятно, что жена сделала сюрприз и приехала на стадион, хотя не должна была, и я забил в этом матче. Получился хороший день.

- С четвертьфинала в Кубке России теперь проводится по два матча. Как считаете, это более справедливо? Или все-таки интереснее, когда один матч и сразу в нем все решается.

- Мне интереснее, когда два матча. Больше игр для футболистов всегда лучше. Меньше приходится тренироваться и больше играть.

- Вы недавно играли против "Спартака" и победили 2:1. Тогда тренером красно-белых был Рианчо, сегодня Кононов. Заметили какие-то отличия в том, как играл "Спартак" и насколько легче было действовать против соперника?

- Сегодня было тяжелее. У "Спартака" заметны улучшения, это видно по счету. Тогда мы победили, а сегодня сыграли вничью. (Елена Григорьевская)